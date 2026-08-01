Армия Пакистана провела свыше 40 тысяч операций против боевиков

В Пакистане на фоне более трех тысяч вооруженных нападений, в результате которых погибли 819 человек, силы безопасности провели свыше 40 тысяч операций и уничтожили 2 084 боевика, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Пакистанская армия сообщает, что в ходе более 40 тысяч операций, проведенных силами безопасности в стране в этом году, уничтожено свыше двух тысяч боевиков.

Как передает Business Insider, генерал-лейтенант генеральный директор отдела по связям с общественностью Пакистанской армии Ахмед Шериф Чаудри провел пресс-конференцию.

Он отметил, что борьба с группировками боевиков будет продолжаться.

Чаудри, «опровергнув негативные представления о ситуации с безопасностью» в провинции Белуджистан, отметил, что армия и правительство объединили усилия в реализации проектов развития, которые принесут пользу провинции.

В результате более трех тысяч нападений боевиков, произошедших в этом году по всей стране, на сегодняшний день погибли 819 человек, из них 303 — военнослужащие, 194 — полицейские и 322 — гражданские лица.

Издание отмечает, что в Пакистане вооруженные нападения случаются, в первую очередь, в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, граничащих с Афганистаном.

В обеих провинциях вооруженные группировки, заявляющие, что отстаивают права этнических групп пуштунов и белуджей, совершают нападения на пакистанские силы безопасности и гражданское население.

Исламабад утверждает, что «Пакистанское движение Талибан» (ТТП) базируется в Афганистане и организует нападения оттуда, однако власти Афганистана отвергают эти обвинения.

В Белуджистане на первый план выходят нападения «Армии освобождения Белуджистана» (БАЛ). БАЛ стремится к отделению провинции Белуджистан от Пакистана и передаче управления этим регионом в руки белуджей.

Ранее Пакистан заявил об уничтожении 29 боевиков на границе с Афганистаном.