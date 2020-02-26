Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2715

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Вспышка нового вируса, похожего на пневмонию, впервые была зарегистрирована в декабре прошлого года в городе Ухань, Центральный Китай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сhinadaily.

Заболевание, которое распространилось по всему Китаю и за его пределами, вызвано новым коронавирусом. Органы здравоохранения Китая переименовали болезнь, вызванную новым штаммом коронавируса Covid-19, в соответствии с названием, данным Всемирной организацией здравоохранения.

Согласно последним данным, опубликованным Национальной комиссией по здравоохранению, во вторник от нового коронавируса умерло еще 52 человека.

Таким образом, общее число смертей на материковом Китае достигло 2715 человек. Также сообщается, что на материковой части Китая зарегистрировано 406 новых подтвержденных случаев коронавируса.