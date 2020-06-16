Число погибших на воде растет в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в этом году зарегистрировали гибель четырех человек в водоемах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Игорь Жуков сообщил, что в прошлом году за этот период был всего один трагический случай.
«В этом году один человек утонул во время рыбалки и три – при купании. Последний случай гибели зарегистрировали в Айыртауском районе. Вечером 12 июня в искусственном водоеме утонул 26-летний мужчина. Тело его извлекли только утром следующего дня», - проинформировал И.Жуков.
В тот же день на реке Есиль в Петропавловске удалось спасти 18-летнюю девушку. Ее отнесло течением к другому берегу. Вернуться сама она не могла.
«На реке проводится регулярное патрулирование. Девушка кричала, просила о помощи. Спасатели ее услышали. Аналогичные случаи происходили на озере Пестром, когда люди на катамаранах отплывали далеко и не могли вернуться», - сказал И.Жуков.
В прошлом году в регионе утонули 12 человек, в том числе двое детей. В 2018-м году погибших на воде было 13, в 2017-м – 24 человека.
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