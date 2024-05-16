Число погибших из-за грязевой лавы выросло до 58 человек в Индонезии

58 человек погибли в результате потока грязевой лавы с Марапи, действующего вулкана на индонезийском острове Суматра, передает агентство Kazinform со ссылкой на Antara.

— Данные основаны на отчете, полученном центром управления и операций BNPB в эту среду, — сообщил заместитель руководителя Национального управления по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) по управлению ЧС Фаджар Сетиаван.

Тем временем число пропавших без вести увеличилось с 27 до 35 человек, их поиск продолжается. Кроме того, пострадали 1543 семьи, и 33 человека получили ранения, добавил он.

По его словам, число, вероятно увеличится.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики также сообщило о потенциальной вероятности от умеренных до сильных дождей в ближайшие дни.

Внезапные паводки и грязевой поток на склонах вулкана затронули несколько районов в Западной Суматре 11 мая.