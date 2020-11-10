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Число погибших бакланов и чаек увеличилось в резервате Атырау

10 Ноября 2020 21:53
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Число погибших бакланов и чаек увеличилось в резервате Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в резервате увеличилось число погибших бакланов и чаек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как информирует территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Атырауской области, в настоящее время на территории природного резервата «Акжайик» всего обнаружено 87 погибших бакланов и 7 чаек.

В пресс-службе Минэкологии сообщили, что для расследования причины гибели птиц создана специальная комиссия.
Как мы сообщали, в городе Атырау, в природном резервате «Акжайык», расположенном в устье реки Урал и вдоль побережья Каспийского моря, гибнут бакланы и чайки.

«В настоящее время обнаружено более 40 погибших бакланов и 5 чаек. Причина гибели птиц неизвестна. Отобраны необходимые биоматериалы, которые уже переправлены в Национальный референтный центр по ветеринарии в столице. Специалисты департамента экологии Атырауской области произвели в резервате для анализов заборы проб воды, почвы и воздуха», - информировали в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.




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#Атырауская область   #Экология  
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Автор:

Виктор Сутягин

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