Число подписчиков Instagram-аккаунта Президента превысило один миллион человек
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Число подписчиков Instagram-аккаунта Президента превысило один миллион человек. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
«Открытость и готовность взаимодействовать с обществом – важная особенность политического стиля Касым-Жомарта Токаева. Глава государства, реализуя концепцию «слышащего государства», особое внимание уделяет обратной связи с населением. Для оперативного рассмотрения обращений граждан была запущена Виртуальная приемная Президента Казахстана, в которую поступило 6 673 писем.
Касым-Жомарт Токаев регулярно проводит брифинги и пресс-конференции, дает интервью отечественным и зарубежным СМИ. Он активно использует в своей работе такие социальные сети, как Twitter и Instagram.
«На днях число подписчиков Instagram-аккаунта Главы государства, открытого 1 апреля 2019 года, превысило один миллион человек. За 9 месяцев на личной страничке опубликовано 60 постов, посвященных его официальным мероприятиям, встречам и поездкам. Касым-Жомарт Кемелевич планирует опубликовать на своей страничке и неофициальные фотографии, видеоролики», - говорится в сообщении пресс-секретаря Президента.
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