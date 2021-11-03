Число подлежащих вакцинации от КВИ в Алматы может увеличиться

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы количество населения, подлежащего вакцинации против коронавируса может еще увеличиться после переписи населения. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акима, на сегодня в городе 1 313 040 человек подлежат вакцинации от коронавируса.

«Когда первые этапы переписи появляются, у нас будет еще больше людей. Мы сейчас официальную статистику имеем, исходя из этого возможно эта цифра - 1,3 количество подлежащего вакцинации - может еще подняться. Поэтому впереди у нас еще огромная работа», - сказал аким.

Градоначальник призвал всех жителей вакцинироваться.

«Только через вакцинацию мы можем вернуться в нормальную жизнь. Уже весь мир об этом говорит. Все те, которые болеют, лежат в реанимации, говорят, что надо было вакцинироваться. Не надо испытывать свою судьбу, от вакцинации никто не умер. Я сам три раза уже поставил. И каждую среду я сижу перед вами и рассказываю. Поэтому я призываю не бояться и активно вакцинироваться. Никого не слушайте», - обратился он к жителям.

На сегодня в Алматы первым компонентом вакцинировано 997 872 человек.

Ранее количество подлежащих вакцинации в Алматы было увеличено с 1 миллиона 90 тысяч до 1,3 миллиона человек.