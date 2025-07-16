Число пересечений границы США упало до исторического минимума

В июне по всей стране было зафиксировано 25 228 пересечений границы, что является самым низким показателем за месяц, зафиксированным агентством. Только на южной границе в прошлом месяце задержали 6072 человека, что «на 15% меньше предыдущего рекорда, зафиксированного в марте». Также 28 июня было зафиксировано самое низкое количество задержаний за сутки — всего 136 случаев.

— От перекрытия незаконных переходов до изъятия фентанила и введения многомиллиардных пошлин — Таможенно-пограничная служба США добивается результатов по всем направлениям. При этой администрации мы защищаем страну с непоколебимым упорством, и цифры это подтверждают, — заявил комиссар Погранично-таможенной службы США Родни Скотт.

Как передает Fox News, хотя на границе стало гораздо спокойнее, протесты и беспорядки против федеральных иммиграционных властей на фоне попыток массовой депортации продолжаются.

Ранее мы сообщали, что нелегальные иммигранты в США нт права на освобождение под залог.