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    13:41, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Число пересечений границы США упало до исторического минимума

    Погранично-таможенная служба США сообщила о самом низком за всю историю количестве пересечений границы, передает Kazinform со ссылкой на Fox News.

    Число пересечений границы США упало до исторического минимума
    Фото: freepik

    В июне по всей стране было зафиксировано 25 228 пересечений границы, что является самым низким показателем за месяц, зафиксированным агентством. Только на южной границе в прошлом месяце задержали 6072 человека, что «на 15% меньше предыдущего рекорда, зафиксированного в марте». Также 28 июня было зафиксировано самое низкое количество задержаний за сутки — всего 136 случаев.

    — От перекрытия незаконных переходов до изъятия фентанила и введения многомиллиардных пошлин — Таможенно-пограничная служба США добивается результатов по всем направлениям. При этой администрации мы защищаем страну с непоколебимым упорством, и цифры это подтверждают, — заявил комиссар Погранично-таможенной службы США Родни Скотт.

    Как передает Fox News, хотя на границе стало гораздо спокойнее, протесты и беспорядки против федеральных иммиграционных властей на фоне попыток массовой депортации продолжаются.

    Ранее мы сообщали, что нелегальные иммигранты в США нт права на освобождение под залог.

    Теги:
    Мигранты Мировые новости США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
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