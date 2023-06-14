Число перемещенных лиц в мире достигло рекордных 110 миллионов

АММАН. КАЗИНФОРМ - По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), число перемещенных лиц во всем мире достигло рекордных 110 миллионов человек. Вооруженный конфликт в Судане, а также афганский кризис вынудили миллионы человек покинуть свои дома, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на УВКБ ООН.

Около 19 миллионов человек были вынуждены бежать в 2022 году – это самый большой ежегодный скачок за всю историю наблюдений, к концу прошлого года их общее число достигло 108,4 миллиона. Такие цифры приводятся в ежегодном отчете УВКБ ООН о вынужденно перемещенных лицах.

Затем это число возросло как минимум до 110 миллионов, в основном из-за продолжающегося уже восемь недель конфликта в Судане, заявил глава ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Это настоящее обвинение в адрес нашего мира, о котором нужно говорить», - заявил он на пресс-конференции в Женеве.

В цифру 110 миллионов вошли люди, нуждающиеся в безопасности в своих странах, а также те, кто уехал за рубеж. Согласно отчету, беженцы и те, кто просят убежища составили около 37,5% от общего числа.

По данным Управления, до конфликта в Сирии в 2011 году насчитывалось около 40 миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц и их число оставалось стабильным в течение примерно 20 лет, но с тех пор их число увеличивается с каждым годом.

«Более 1 из каждых 74 человек на Земле был вынужден бежать», - подчеркивают в УВКБ.

В качестве причин перемещения большого количества людей Филиппо Гранди назвал: конфликты, преследования, дискриминацию, насилие и изменение климата.

«Решения для этих перемещений становится все труднее вообразить, даже придумать какой-либо план», - сказал он. «Мы живем в очень поляризованном мире, где международная напряженность перерастает в гуманитарные проблемы».

В докладе отмечается, что из общего числа беженцев и лиц, нуждающихся в международной защите, около половины прибыли из трех стран: Сирии, Украины и Афганистана.

По состоянию на конец 2022 года 11,6 млн украинцев оставались перемещенными лицами, в том числе 5,9 млн внутри страны и 5,7 млн ​​за рубежом.

Филиппо Гранди выразил обеспокоенность тем, что страны вводят более жесткие правила приема беженцев, при этом не уточнив, какие именно страны.

«Мы видим нежелание государств полностью придерживаться принципов Конвенции (о беженцах 1951 года), даже со стороны государств, подписавших ее», - приводит его слова агентство Reuters.

Тем не менее, он оптимистично отнесся к некоторым событиям, а именно к соглашению, достигнутому министрами ЕС на прошлой неделе о разделении ответственности за мигрантов и беженцев. Он также похвалил Кению, которая, по его словам, ищет новые решения для полумиллиона беженцев, в том числе многих, бежавших от бедности и засухи на Африканском Роге.