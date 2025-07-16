Число отравлений никотином резко возросло среди детей в США

По данным исследования, опубликованного в понедельник в журнале «Pediatrics» Американской академией педиатрии, с 2010 по 2023 год токсикологические центры США зарегистрировали 134 663 случая отравления никотином среди детей в возрасте до 6 лет.

Почти все случаи произошли дома и включали воздействие никотиновых пакетиков, жевательного табака, обычных сигарет, вейпов и никотинозамещающих продуктов, таких как жевательные резинки и леденцы.

При этом, никотиновые пакетики Zyn стали причиной самого значительного роста числа случайных отравлений никотином среди детей. Большинство случаев не были достаточно серьезными, чтобы требовать медицинского вмешательства. Однако у 39 детей наблюдались серьезные побочные эффекты, такие как затрудненное дыхание и судороги, сообщила Натали Райн, автор исследования и директор Центрального токсикологического центра Огайо при Национальной детской больнице в Колумбусе.

Большинство случаев отравления никотином (76%) пришлось на младенцев и детей младше 2 лет. Двое мальчиков, возрастом год и полутора лет, умерли после употребления жидкого никотина, используемого в вейпах.

Новое исследование показало, что частота отравлений никотиновыми пакетиками среди детей младше 6 лет выросла с 0,48 на 100 000 детей в 2020 году до 4,14 на 100 000 в 2023 году.

Исследование отмечает увеличение числа отравлений на 763% всего за три года, которое соответствует с резким ростом продаж никотиновых пакетиков.

Исследование, проведенное в 2021 году Управлением по курению и здоровью Центров по контролю и профилактике заболеваний (одной из нескольких групп общественного здравоохранения, расформированная администрацией Трампа) показало, что продажи никотиновых пакетиков резко возросли за последнее десятилетие: с $709 тысяч в 2016 году до $216 млн к середине 2020 года.

— Это был лишь вопрос времени, когда они попадут в руки детям младшего возраста. Это печально, но не шокирует, — сообщила доктор Молли О’Ши, педиатр из Мичигана и представитель Американской академии педиатрии.

Никотин — чрезвычайно токсичное химическое вещество, доза которого может легко превысить смертельную для маленьких детей.

Авторы исследования пишут, что это химическое вещество повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление и может вызвать тошноту, рвоту или даже кому.

Ранее сообщали, что почти 2 млн яиц были отозваны в США после вспышки сальмонеллеза, пострадало 79 человек, из которых 21 был госпитализирован.