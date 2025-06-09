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    10:16, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Почти 2 млн яиц отозваны после вспышки сальмонеллеза в США

    По данным управления по контролю за продуктами и лекарствами США и Центров США по контролю и профилактике заболеваний, по всей Америке было отозвано 1,7 млн яиц в связи со вспышкой сальмонеллеза, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

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    Фото: fda.gov

    79 человек заболели после употребления яиц, 21 был госпитализирован, сообщает Fox Business.

    Компания August Egg Company из города Хилмар штата Калифорнии добровольно отозвала органические яйца, поставленные в период с 3 февраля по 15 мая в Аризону, Калифорнию, Иллинойс, Индиану, Небраску, Нью-Мексико, Неваду, Вашингтон и Вайоминг.

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    Фото: cbsnews.com

    Яйца продавались под несколькими торговыми марками, включая Clover Organic, First Street, Nulaid, O Organics, Marketside, Raleys, Simple Truth, Sun Harvest и Sunnyside в крупных магазинах: Walmart, Save Mart, FoodMaxx, Lucky, Smart & Final, Safeway, Raleys, Food 4 Less и Ralphs.

    Отравление сальмонеллой может привести к диарее, тошноте, спазмам желудка, лихорадке и может начаться через несколько часов или даже неделю после употребления зараженной пищи.

    Заболевание также может быть смертельным для маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.

    Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют выбросить все отозванные яйца и вымыть все поверхности, которые могли соприкасаться с яйцами.

    Ранее сообщалось, что федеральные органы США уже отзывали крупные партии яиц из-за риска сальмонеллеза в 25 магазинах «Costco» в Алабаме, Джорджии, Северной Каролине, Южной Каролине и Теннесси.

    Теги:
    Америка Яйца Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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