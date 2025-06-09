Почти 2 млн яиц отозваны после вспышки сальмонеллеза в США
По данным управления по контролю за продуктами и лекарствами США и Центров США по контролю и профилактике заболеваний, по всей Америке было отозвано 1,7 млн яиц в связи со вспышкой сальмонеллеза, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.
79 человек заболели после употребления яиц, 21 был госпитализирован, сообщает Fox Business.
Компания August Egg Company из города Хилмар штата Калифорнии добровольно отозвала органические яйца, поставленные в период с 3 февраля по 15 мая в Аризону, Калифорнию, Иллинойс, Индиану, Небраску, Нью-Мексико, Неваду, Вашингтон и Вайоминг.
Яйца продавались под несколькими торговыми марками, включая Clover Organic, First Street, Nulaid, O Organics, Marketside, Raleys, Simple Truth, Sun Harvest и Sunnyside в крупных магазинах: Walmart, Save Mart, FoodMaxx, Lucky, Smart & Final, Safeway, Raleys, Food 4 Less и Ralphs.
Отравление сальмонеллой может привести к диарее, тошноте, спазмам желудка, лихорадке и может начаться через несколько часов или даже неделю после употребления зараженной пищи.
Заболевание также может быть смертельным для маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют выбросить все отозванные яйца и вымыть все поверхности, которые могли соприкасаться с яйцами.
Ранее сообщалось, что федеральные органы США уже отзывали крупные партии яиц из-за риска сальмонеллеза в 25 магазинах «Costco» в Алабаме, Джорджии, Северной Каролине, Южной Каролине и Теннесси.