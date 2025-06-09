Почти 2 млн яиц отозваны после вспышки сальмонеллеза в США

79 человек заболели после употребления яиц, 21 был госпитализирован, сообщает Fox Business.

Компания August Egg Company из города Хилмар штата Калифорнии добровольно отозвала органические яйца, поставленные в период с 3 февраля по 15 мая в Аризону, Калифорнию, Иллинойс, Индиану, Небраску, Нью-Мексико, Неваду, Вашингтон и Вайоминг.

Фото: cbsnews.com

Яйца продавались под несколькими торговыми марками, включая Clover Organic, First Street, Nulaid, O Organics, Marketside, Raleys, Simple Truth, Sun Harvest и Sunnyside в крупных магазинах: Walmart, Save Mart, FoodMaxx, Lucky, Smart & Final, Safeway, Raleys, Food 4 Less и Ralphs.

Отравление сальмонеллой может привести к диарее, тошноте, спазмам желудка, лихорадке и может начаться через несколько часов или даже неделю после употребления зараженной пищи.

Заболевание также может быть смертельным для маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют выбросить все отозванные яйца и вымыть все поверхности, которые могли соприкасаться с яйцами.

Ранее сообщалось, что федеральные органы США уже отзывали крупные партии яиц из-за риска сальмонеллеза в 25 магазинах «Costco» в Алабаме, Джорджии, Северной Каролине, Южной Каролине и Теннесси.