Число нарушителей карантина с «красным» статусом растет в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области количество нарушителей карантина с «красным» и «желтым» статусами выросло до 3931 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, за период с 10 июня по 28 октября 2021 года выявлено 3931 нарушение санитарно-карантинного режима гражданами Алматинской области. В том числе зафиксировано 2928 человек с «красным» и 1003 посетителей с «желтым» статусом. Наложен 151 штраф в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 6 650 760 тенге. Также в отношении граждан с «желтым» статусом выдано 404 постановления с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

На сегодня в области 10 195 объектов являются участниками проекта Ashyq. Мониторинговой группой охвачено 7498 субъектов малого и среднего бизнеса, по выявленным фактам недобросовестного использования приложения, 1204 участника проекта были исключены с платформы Ashyq.