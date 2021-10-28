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    15:07, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Число нарушителей карантина с «красным» статусом растет в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области количество нарушителей карантина с «красным» и «желтым» статусами выросло до 3931 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, за период с 10 июня по 28 октября 2021 года выявлено 3931 нарушение санитарно-карантинного режима гражданами Алматинской области. В том числе зафиксировано 2928 человек с «красным» и 1003 посетителей с «желтым» статусом. Наложен 151 штраф в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 6 650 760 тенге. Также в отношении граждан с «желтым» статусом выдано 404 постановления с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

    На сегодня в области 10 195 объектов являются участниками проекта Ashyq. Мониторинговой группой охвачено 7498 субъектов малого и среднего бизнеса, по выявленным фактам недобросовестного использования приложения, 1204 участника проекта были исключены с платформы Ashyq.

    Теги:
    Коронавирус в РК Ashyq Алматинская область
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