Число направленных на профобучение казахстанцев выросло в 1,2 раза

По состоянию на 1 июля 2026 года на профессиональное обучение направили 3 741 человека, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Kazinform со ссылкой Минтруда и социальной защиты РК.

Развитие профессионального обучения остается одним из ключевых направлений государственной политики в сфере занятости. Подготовка квалифицированных кадров ориентирована на обеспечение экономики специалистами, востребованными на рынке труда, а также на повышение возможностей граждан для трудоустройства и профессионального развития.

По состоянию на 1 июля 2026 года на профессиональное обучение направлен 3 741 человек, что в 1,2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (3 049 человек).

Обучение организуется по профессиям и специальностям, востребованным работодателями, с учетом текущих потребностей рынка труда. Продолжительность программ составляет до шести месяцев, а содержание образовательных курсов формируется с учетом квалификационных требований и запросов работодателей.

Профессиональное обучение позволяет гражданам получить новые компетенции, повысить уровень квалификации или освоить новую профессию, что способствует расширению возможностей для дальнейшего трудоустройства.

Одновременно продолжается развитие Национальной системы квалификаций. Ведется разработка профессиональных стандартов, совершенствуются механизмы взаимодействия между работодателями и организациями образования, расширяются цифровые сервисы в сфере развития карьеры и квалификаций.

Подготовка квалифицированных кадров рассматривается как одно из важных направлений государственной политики, направленной на развитие человеческого капитала и обеспечение экономики специалистами, отвечающими современным требованиям рынка труда.

В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан отмечают, что дальнейшая работа будет направлена на расширение возможностей профессионального обучения, укрепление взаимодействия с работодателями и совершенствование механизмов подготовки кадров в соответствии с потребностями экономики.

Ранее сообщалось о том, что 548 тысяч человек планируют трудоустроить в Казахстане.