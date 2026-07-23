Число международных наблюдателей на выборах депутатов Курултая достигло 96

Центральная избирательная комиссия Казахстана аккредитовала еще 10 международных наблюдателей для участия в наблюдении за выборами депутатов Курултая. Об этом на заседании ЦИК сообщил заместитель председателя комиссии Мухтар Ерман, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел Республики Казахстан поступили документы на аккредитацию 10 международных наблюдателей, представленных пятью иностранными государствами и одной международной организацией, — сказал Ерман.

По его словам, среди аккредитованных наблюдателей четыре представителя Республики Молдова, один — Международного конгресса парламентариев, два — Республики Албания, а также по одному представителю Государства Кувейт, Республики Армения и Государства Палестина.

— Таким образом, на сегодняшний день Центральная избирательная комиссия аккредитовала в общей сложности 96 международных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций, — отметил заместитель председателя ЦИК.

Ранее сообщалось о 86 аккредитованных международных наблюдателях.