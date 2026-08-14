Число лесных пожаров увеличилось на 25% в Павлодарской области

С начала пожароопасного периода в регионе зарегистрировано 115 лесных пожаров. Это на 23 возгорания больше, чем годом ранее, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации ДЧС, ущерб природе нанесен уже на 6 миллионов теңге. Несмотря на принимаемые меры, количество природных пожаров в регионе растет. Из них с начала года на территории государственного лесного фонда зарегистрировано 115 лесных пожаров. А за аналогичный период 2025 года произошло 92 возгорания. Показатель увеличился на 25%.

Кроме того, специалисты зафиксировали три степных пожара и 63 малых пожаров по горению степной травы.

— Основная причина роста числа пожаров — жаркая погода, сопровождающаяся дефицитом осадков. Причиной возгорания лесных пожаров стала молния в 92 случаях. 18 пожаров произошли из-за неосторожного обращения населения с огнем, три — из-за нарушений требований пожарной безопасности, еще два — из-за искр сельхозтехники, — сообщил заместитель начальника ДЧС Павлодарской области Кайрат Шаймарденов.

Напомним, восемь лесных пожаров вспыхнули в Казахстане за 13 августа.