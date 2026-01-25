РУ
    10:30, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Число гражданских исков в Жамбылской области выросло на 28% за год

    Суды региона зафиксировали резкий рост количества гражданских дел, при этом значительная часть исков возвращается заявителям из-за несоблюдения обязательных процедур, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Мұхтар Холдорбеков / Kazinform

    За 12 месяцев 2025 года в суды Жамбылской области поступило 35 394 гражданских иска с учетом остатка на начало отчетного периода. По сравнению с 2024 годом количество обращений увеличилось на 7 772 дела, или на 28,1%.

    На фоне роста нагрузки увеличилось и число возвращенных исков. В 2025 году судам пришлось вернуть 8 904 иска, что составляет 25,1% от общего количества поступивших дел. Еще в принятии 466 исков было отказано. Как отмечается, наиболее частой причиной возврата стало несоблюдение истцами досудебного порядка урегулирования спора — на это основание пришлось почти 40% всех возвращенных заявлений.

    В апелляционном порядке за отчетный период отменены решения по 82 гражданским делам. Судебной коллегией по гражданским делам проводится регулярный анализ таких случаев, результаты которого направляются в городские и районные суды.

    Отдельное внимание уделяется вопросам, связанным с ограничением выезда должников за пределы страны. За год в суды области поступило 62 постановления о приостановлении временного ограничения на выезд, из которых 16 были санкционированы судами. Контроль за подобными решениями судебных исполнителей, как подчеркивается, остается на особом контроле.

    В судах также отмечают рост роли примирительных процедур. В 2025 году по делам, подлежащим рассмотрению с применением медиации, поступило 21 483 иска. С применением примирительных процедур рассмотрено 6 932 дела, что составляет 43,4% от их общего числа.

    Ранее мы рассказывали как самостоятельно подать иск в суд в Казахстане.

    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
