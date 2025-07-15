Число грантов для студентов водной отрасли в РК выросло на 70%

Год назад для специальностей водной отрасли было выделено 618 грантов в высших учебных заведениях Казахстана.

Также растет число вузов, готовящих специалистов водного хозяйства. С нового учебного года Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана планирует впервые начать обучать студентов по специальности «Гидромелиорация».

В этом году в 4 раза выросло число студентов, прошедших производственную практику в водной отрасли. В прошлом году таких студентов было 82, в этом — 339.

— Глава государства подставил задачу по обеспечению сферы водного хозяйства новыми квалифицированными кадрами. Увеличение числа грантов — большой шаг в этом направлении. Кроме того, Министерство водных ресурсов и ирригации разрабатывает и реализует меры по повышению привлекательности водохозяйственных профессий, включая увеличение заработной платы, — сообщила директор департамента науки и инноваций Ляззат Жусипова.

Напомним, с 13 по 20 июля 2025 года в Казахстане осуществляется прием заявлений от абитуриентов для участия в конкурсе грантов.