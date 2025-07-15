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    08:54, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Число грантов для студентов водной отрасли в РК выросло на 70%

    Всего на 2025-2026 учебный год выделено 1052 гранта без учета междисциплинарных специальностей, таких как гидрогеология и гидрология, передает агентство Kazinform.

    гранты
    Фото: freepik

    Год назад для специальностей водной отрасли было выделено 618 грантов в высших учебных заведениях Казахстана.

    Также растет число вузов, готовящих специалистов водного хозяйства. С нового учебного года Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана планирует впервые начать обучать студентов по специальности «Гидромелиорация».

    В этом году в 4 раза выросло число студентов, прошедших производственную практику в водной отрасли. В прошлом году таких студентов было 82, в этом — 339.

    — Глава государства подставил задачу по обеспечению сферы водного хозяйства новыми квалифицированными кадрами. Увеличение числа грантов — большой шаг в этом направлении. Кроме того, Министерство водных ресурсов и ирригации разрабатывает и реализует меры по повышению привлекательности водохозяйственных профессий, включая увеличение заработной платы, — сообщила директор департамента науки и инноваций Ляззат Жусипова.

    Напомним, с 13 по 20 июля 2025 года в Казахстане осуществляется прием заявлений от абитуриентов для участия в конкурсе грантов. 

    Теги:
    Вузы Минводы и ирригации РК Гранты Образование Студенты
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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