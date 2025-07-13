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    10:53, 13 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане начался прием заявлений для участия в конкурсе грантов

    С 13 по 20 июля 2025 года осуществляется прием заявлений от абитуриентов для участия в конкурсе грантов. Подать документы можно как онлайн через портал egov.kz, так и через центры приема при университетах (в любом вузе по месту нахождения), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Миннауки и высшего образования РК.

    Гранты
    Фото: freepik.com

    Для участия в конкурсе грантов абитуриентам необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фото размером 3×4 и аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО). Также другие подтверждающие документы для участие в конкурсе грантов по льготным категориям.

    Пороговые требования ЕНТ

    Для участия в конкурсе грантов и зачисление на платное обучение установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:

    ✅ для направлений «Право» и «Педагогические науки» необходимо набрать не менее 75 баллов,

    ✅ для «Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)» – не менее 70 баллов;

    ✅ для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов;

    ✅ для Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации – не менее 50 баллов.

    Вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе.

    Для абитуриентов из сельской местности и социально уязвимых слоев населения предусмотрены специальные меры поддержки в рамках приемной кампании. В частности, при участии в конкурсе грантов действуют установленные государством квоты.

    Как отметили в министерстве, в 2025 году продолжается реализация принципа «Цифрового университета»: большинство процессов автоматизированы, что повышает прозрачность конкурсного отбора.

    Список имен обладателей образовательного гранта будет опубликованы до 10 августа.

    Теги:
    Вузы Гранты Образование Студенты
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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