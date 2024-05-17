Число электромобилей растет в Казахстане: может появиться завод по утилизации литий-ионных батарей

В Казахстане проведут анализ по изучению международного опыта утилизации литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, а также привлекут инвестора для строительства завода по утилизации литий-ионных батарей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы МВД РК, на 1 мая 2024 года в интегрированной базе данныхна территории страны зарегистрировано 9 813 электромобилей.

Вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев отметил, что наблюдается увеличение числа электромобилей в Казахстане в 12,5 раза в сравнении с 2021 годом.

Литий-ионные аккумуляторы представляют угрозу окружающей среде, потому что содержат токсичные металлы. В этой связи, батареи необходимо правильно утилизировать, чтобы минимизировать негативные последствия.

– Правительством РК утверждена Дорожная карта по развитию инфраструктуры для эксплуатации электромобилей, в рамках которой министерством планируется провести анализ по изучению международного опыта по утилизации литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, а также обеспечить привлечение инвестора для строительства завода по утилизации литий-ионных батарей в Казахстане, – сказал Мансур Ошурбаев.

По словам вице-министра экологии и природных ресурсов, денежные средства для проектов в обрабатывающей отрасли, направленных на улучшение состояния окружающей среды, в том числе, строительства комплексов по переработке и утилизации отходов предоставит оператор расширенных обязательств производителей в размере более 50% голосующих акций от производителей (долей участия в уставном капитале).

Также Мансур Ошурбаев добавил, что оператор расширенных обязательств производителей с 2016 по 2021 годы проводил работу по сбору аккумуляторных батарей (АКБ) среди населения для последующей их утилизации. Так, за указанный период было собрано и утилизировано 82 тысяч тонн АКБ.



