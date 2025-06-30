Число ДТП резко выросло в Восточно-Казахстанской области

Прокуратура и полиция региона называют ситуацию критической. И хотя отчасти она объясняется новой методикой учёта ДТП, специалисты подчёркивают: дело не только в цифрах.

«Причины кроются глубже — в несоблюдении правил, в привычке нарушать. В результате — лобовые столкновения, наезды на пешеходов, перевёрнутые автомобили на загородных трассах. Водители всё чаще игнорируют ремни безопасности. Пешеходы пересекают дорогу там, где быстрее, а не где безопаснее», — заявил на брифинге и. о. начальника управления местной полицейской службы ДП ВКО Орал Рыспаев.

С апреля в регионе действует межведомственная группа — в неё вошли представители прокуратуры, полиции и акимата. В рамках спецмероприятий проводятся масштабные рейды, усилено патрулирование трасс, особенно в предвыходные и праздничные дни.

За это время выявлено свыше 5 000 нарушений ПДД. Из них более 1 800 — пренебрежение правил пешеходами. Кроме того, 23 водителя сели за руль в состоянии опьянения.

Судебная статистика показывает, что дело не ограничивается штрафами. За первое полугодие 54 водителя были осуждены за грубые нарушения ПДД. Из них 41 лишён свободы. Это самый жёсткий показатель за последние годы.

При этом, подчёркивают в прокуратуре, важно не только штрафовать, но и предупреждать. В регионе активизировали просветительскую работу: через школы, соцсети, телевидение. Один из примеров — проект «Безопасный путь в школу», запущенный в школе № 39 Усть-Каменогорска. Ученики вместе с полицейскими составили карту потенциально опасных маршрутов и предложили конкретные меры.

«Лето и начало осени — самые рискованные периоды. В это время активизируются водители мотоциклов, электросамокатов, увеличивается поток на междугородних трассах, приезжают отдыхающие из других регионов», — уточняют в надзорном ведомстве.

Прокуратура региона настаивает: борьба за безопасность на дорогах — не кампания, а необходимость. И призывает всех участников движения помнить: цена ошибки на дороге — человеческая жизнь.

Напомним, в области Абай военнослужащий погиб вместе с родителями в ДТП.