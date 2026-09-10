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    Число детских смертей на фоне вспышки кори в Бангладеш достигло 999

    Число детей, умерших от подозрения на корь в ходе эпидемии, продолжающейся в Бангладеш с середины марта, возросло до 999, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    В Бангладеш с начала года число детей, умерших с подозрением на корь, возросло до 999
    Фото: Anadolu

    Главное управление здравоохранения при Министерстве здравоохранения Бангладеш выступило с заявлением относительно эпидемии кори, бушующей в стране.

    Согласно этому заявлению, по состоянию на вчерашний день число детей, умерших с подозрением на корь с начала года, достигло 999.

    В стране, где за последний месяц от этой болезни умерли более 100 детей, с марта было зарегистрировано более 166 тысяч подозрительных случаев кори.

    В рамках начатой в марте в стране кампании по экстренной вакцинации на первом этапе приоритет отдавался детям в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, а затем процесс вакцинации был постепенно расширен, чтобы охватить всю страну.

    Корь, которая может приводить к пневмонии и энцефалопатии, является одной из основных причин смертности во всем мире, которую можно предотвратить с помощью вакцинации.

    Ранее сообщалось о том, что заболеваемость корью в США достигла максимума за 35 лет.

    В мире Корь Бангладеш Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор