Число детских смертей на фоне вспышки кори в Бангладеш достигло 999

Число детей, умерших от подозрения на корь в ходе эпидемии, продолжающейся в Бангладеш с середины марта, возросло до 999, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Главное управление здравоохранения при Министерстве здравоохранения Бангладеш выступило с заявлением относительно эпидемии кори, бушующей в стране.

Согласно этому заявлению, по состоянию на вчерашний день число детей, умерших с подозрением на корь с начала года, достигло 999.

В стране, где за последний месяц от этой болезни умерли более 100 детей, с марта было зарегистрировано более 166 тысяч подозрительных случаев кори.

В рамках начатой в марте в стране кампании по экстренной вакцинации на первом этапе приоритет отдавался детям в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, а затем процесс вакцинации был постепенно расширен, чтобы охватить всю страну.

Корь, которая может приводить к пневмонии и энцефалопатии, является одной из основных причин смертности во всем мире, которую можно предотвратить с помощью вакцинации.

Ранее сообщалось о том, что заболеваемость корью в США достигла максимума за 35 лет.