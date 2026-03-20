    19:35, 19 Март 2026 | GMT +5

    Число браков в Южной Корее выросло до семилетнего максимума

    Согласно правительственным данным, опубликованным в четверг, число браков в Южной Корее в 2025 году увеличилось на 8,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Yonhap

    Согласно данным Министерства статистики, в прошлом году было зарегистрировано в общей сложности 240 300 браков, что является самым высоким показателем за семь лет, сообщает Yonhap

    Ведомство объяснило рост увеличением численности населения в возрасте около 30 лет и концентрацией браков, которые были отложены во время пандемии.

    Кроме того, среди одиноких людей растет позитивное отношение к браку.

    Число разводов сократилось на 3,3 процента по сравнению с 2024 годом и составило 88 000 в 2025 году.

    Из общего числа браков, заключенных в стране в прошлом году, на межкультурные браки приходилось 8,6 процента, что на 0,7 процентных пункта меньше, чем в 2024 году.

    Наибольшую долю среди всех иностранных жен составляли вьетнамские женщины — 30,5 процента, за ними следовали китаянки — 16,1 процента,  тайки — 12,5 процента.

    Среди иностранных мужей 28,2 процента составляли мужья из США, за ними следовали мужья из Китая (16,6 процента) и Вьетнама (14,8 процента).

    Ранее сообщалось, что все больше мужчин в Южной Корее становятся «отцами-домоседами». 

    Жулдыз Атагельдиева
