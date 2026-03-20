Число браков в Южной Корее выросло до семилетнего максимума

Согласно данным Министерства статистики, в прошлом году было зарегистрировано в общей сложности 240 300 браков, что является самым высоким показателем за семь лет, сообщает Yonhap.

Ведомство объяснило рост увеличением численности населения в возрасте около 30 лет и концентрацией браков, которые были отложены во время пандемии.

Кроме того, среди одиноких людей растет позитивное отношение к браку.

Число разводов сократилось на 3,3 процента по сравнению с 2024 годом и составило 88 000 в 2025 году.

Из общего числа браков, заключенных в стране в прошлом году, на межкультурные браки приходилось 8,6 процента, что на 0,7 процентных пункта меньше, чем в 2024 году.

Наибольшую долю среди всех иностранных жен составляли вьетнамские женщины — 30,5 процента, за ними следовали китаянки — 16,1 процента, тайки — 12,5 процента.

Среди иностранных мужей 28,2 процента составляли мужья из США, за ними следовали мужья из Китая (16,6 процента) и Вьетнама (14,8 процента).

