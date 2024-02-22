Все больше мужчин в Южной Корее становятся «отцами-домоседами»

Согласно данным, все больше южнокорейских мужчин сообщают о себе как об «экономически неактивных» – тех, кто не работает и не ищет работу – чтобы посвятить себя воспитанию детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Korea Herald.

По данным агентства статистики Кореи (Korea Statistics), количество мужчин, которые в 2023 году объявили о своей экономической неактивности из-за ухода за детьми составило около 16 000, что является самым высоким показателем с момента начала сбора таких данных в 1999 году. Он вырос на 37,4% по сравнению с 12 000 в предыдущем году и увеличился почти в три раза за десятилетие с 6 000 в 2013 году (цифры предоставлены округленными до ближайшей тысячи).

Хотя данный показатель все еще относительно низкий, его рост обусловлен увеличением числа мужчин, берущих отпуск по уходу за ребенком. В 2022 году этот показатель составил 37 885, что на 30,5% больше, чем годом ранее.

Количество женщин, которые в прошлом году объявили себя экономически неактивными из-за ухода за детьми, продолжает значительно превосходить аналогичные показатели у мужчин и составило 840 000 в прошлом году. Однако он на 14,7% меньше по сравнению с предыдущим годом, поскольку все больше женщин продолжают работать после рождения детей.

Тем временем рождаемость в Корее является самой низкой в мире и продолжает снижаться. Прошлогодний суммарный коэффициент рождаемости составил 0,72, и ожидается, что он снизится до 0,68 в этом году.

Ранее сообщалось, что население Южной Кореи может сократиться почти на 50%.

В среду Министерство по вопросам гендерного равенства и семьи представило ряд мер, направленных на борьбу с низкой рождаемостью.

— В Германии и Швеции заметен подъем уровня рождаемости, который удалось достичь, найдя баланс между работой и семьей, — сказала Ким Хён Сук, бывший министр по вопросам гендерного равенства и семьи.

Среда была последним днем Ким на посту, так как президент Юн Сок Ёль принял ее отставку за день до этого. Правительство еще не назначило замену.