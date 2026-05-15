Число браков с иностранными гражданами увеличилось в Шымкенте

В Международный день семьи, который ежегодно отмечается 15 мая, в филиале НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“ по городу Шымкент рассказали о семейной статистике и регистрации браков, передает Kazinform.

По данным филиала, в 2025 году в Шымкенте зарегистрировали 7 658 браков. За первые четыре месяца 2026 года официально оформили отношения уже 2 134 пары.

Также отмечается рост числа браков с иностранными гражданами. В 2025 году в городе было зарегистрировано 303 таких союза, а с начала 2026 года — уже 101.

В госкорпорации напомнили, что для регистрации брака с иностранным гражданином необходимо предоставить удостоверения личности обоих супругов, а также справку о брачной правоспособности, выданную компетентным органом страны проживания иностранца. Документ должен быть апостилирован, переведен на казахский или русский язык и нотариально заверен.

— Каждый брак — это не просто юридический акт, а начало новой главы в жизни двух людей. Особенно приятно быть частью историй, когда объединяются сердца из разных стран. Международный день семьи напоминает о важности любви и семейных ценностей, которые объединяют людей независимо от расстояний и национальностей, — отметила заместитель директора филиала госкорпорации по Шымкенту Мария Турганбаева.

Заявление на регистрацию брака с иностранным гражданином подается в письменной форме непосредственно в отделе РАГС. Срок рассмотрения составляет 15 календарных дней. При желании молодожены также могут заказать торжественную церемонию регистрации брака.

Семья сохраняет статус одной из главных ценностей казахстанского общества, несмотря на социальные и экономические изменения. Об этом свидетельствуют результаты исследования Казахстанского института общественного развития за 2020–2024 годы.