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Число болеющих COVID-19 на Тенгизском месторождении достигло 500

21 Января 2022 12:53
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Число болеющих COVID-19 на Тенгизском месторождении достигло 500

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число болеющих COVID-19 на Тенгизском месторождении достигло 500 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 556 человек. Из них 422 случая подтверждено в городе Атырау, 40 случаев - на Тенгизском месторождении, 18 - в Жылыойском районе, 14 - в Индерском районе, семь - в Исатайском районе, 20 - в Кызылкогинском районе, 13 - в Курмангазинском районе, 12 - в Макатском районе, 10 - в Махамбетском районе.

У 340 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 216 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 20 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 3948 человек, в областной больнице №2 - 43, в модульной больнице - 190 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 34 человека, в районных инфекционных стационарах - 65. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 500 пациентов с коронавирусной инфекцией.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.


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#Атырауская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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