Число больных ОРВИ растет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане отмечается увеличение количества больных с ОРВИ. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 44 392 случая заболевания ОРВИ, в том числе 32 случая гриппа типа А. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова.

«С начала эпидемического сезона зарегистрировано 44 392 случая заболевания ОРВИ, в том числе 32 случая гриппа типа А (из них выявлена циркуляция гриппа типа H3N2 - 28, нетипируемый - 4), с показателем заболеваемости 3748 на 100 тысяч населения, что выше показателя аналогичного периода прошлого года в 6,4 раза. Более подверженными к инфекции остаются дети до 14 лет, которые составляют 60,8 % от всей заболеваемости. Доля заболевших детей до 1 года составляет 6 %, беременных - 3,3 %. Отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди детей организованных коллективов. Это связано с началом учебного года в школах, вузах. В общей заболеваемости 27,8 % заболевших ОРВИ составляют школьники и 16,2 % - дети, посещающие ДДУ, студенты - 7 %», - отметила главный санврач столицы.

По словам спикера, в текущем эпидемическом сезоне вакцинацией охвачено более 170 тысяч жителей города, из них за счет местного бюджета привито 160 тысяч населения.

В настоящее время в четырех медицинских организациях (МЦ «Open clinik», МЦ «Интертич Астана Медицинский Ассистанс», МЦ «Medical Аssistance Group», МЦ «Архимедес Казахстан-Астана») продолжают работу прививочные кабинеты, где можно привиться на платной основе инактивированной вакциной «Гриппол плюс» (Россия) и «Инфлювак» (Нидерланды).

«Лучшей защитой от гриппа является иммунизация, поэтому с целью профилактики призываем вас вакцинироваться. Также рекомендуем соблюдать следующие меры: ограничить время пребывания в местах массового скопления людей и общественном транспорте, носить маску в местах скопления людей, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, мыть руки с мылом, обрабатывать спиртсодержащими, дезинфицирующими салфетками, соблюдать социальную дистанцию, увлажнять полость носа физраствором или полоскать солевым раствором после улицы, использовать оксалиновую мазь и употреблять витамины. Если Вы заболели, то своевременно обратитесь за медицинской помощью с целью недопущения осложнений и соблюдайте все меры предосторожности для прерывания распространения инфекции окружающим и близким», - обратилась Сархат Бейсенова.