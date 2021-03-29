Число больных коронавирусом младенцев выросло в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы увеличивается количество заболевших детей до одного года. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асель Калывкова заявила, что несмотря на все ограничительные меры в городе, инфекция быстро распространяется.

«Это подтверждает высокую контагиозность мутированных штаммов КВИ. Особенностью мутировавших штаммов коронавирусной инфекции является увеличение удельного веса зараженных детей до 14 лет с 0,7 до 10% на первой неделе марта и до 11,6% в последние недели. При этом регистрируется тревожный рост заболеваемости среди детей до одного года. В первые недели марта если нам показывало 10 случаев, то в настоящее время регистрируем около 55 случаев. В остальных возрастных категориях заболеваемость остается неизменной», - сказала А. Калыкова.