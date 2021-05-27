Число безработных сократилось в Казахстане
Несмотря на ограничительные меры в период пандемии коронавируса, в Казахстане не зарегистрирован всплеск уровня безработицы.
Так, в первом квартале 2021 года уровень безработицы составил 4,9%, что всего на 0,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Для сравнения, в период пандемии в развитых странах произошел резкий скачок уровня безработицы: в США до 8,1% (+4,4%), в Канаде – до 9,6% (+3,9%), в Испании – до 15,5% (+1,4%.).
При этом в первом квартале текущего года в Казахстане занятость восстановилась практически во всех отраслях экономики, рост в среднем составил 1,8%.
Планомерные антикризисные меры, принятые Правительством РК, позволили нивелировать последствия пандемии на рынок труда.
Только в 2020 году различными мерами занятости в рамках реализации государственных программ было охвачено более 1,4 млн казахстанцев.
В текущем году комплексная работа по обеспечению занятости населения будет продолжена.
Казахстанцы, испытывающие трудности в поиске работы, могут обратиться в центры занятости населения, зарегистрироваться в качестве безработного и получить квалифицированную помощь в трудоустройстве.