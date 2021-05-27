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    19:11, 26 Май 2021 | GMT +6

    Число безработных сократилось в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом квартале 2021 года численность безработных в Казахстане уменьшилась на 1,7 тысячи человек по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Несмотря на ограничительные меры в период пандемии коронавируса, в Казахстане не зарегистрирован всплеск уровня безработицы.

    Так, в первом квартале 2021 года уровень безработицы составил 4,9%, что всего на 0,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Для сравнения, в период пандемии в развитых странах произошел резкий скачок уровня безработицы: в США до 8,1% (+4,4%), в Канаде – до 9,6% (+3,9%), в Испании – до 15,5% (+1,4%.).

    При этом в первом квартале текущего года в Казахстане занятость восстановилась практически во всех отраслях экономики, рост в среднем составил 1,8%.

    Планомерные антикризисные меры, принятые Правительством РК, позволили нивелировать последствия пандемии на рынок труда.

    Только в 2020 году различными мерами занятости в рамках реализации государственных программ было охвачено более 1,4 млн казахстанцев.

    В текущем году комплексная работа по обеспечению занятости населения будет продолжена.

    Казахстанцы, испытывающие трудности в поиске работы, могут обратиться в центры занятости населения, зарегистрироваться в качестве безработного и получить квалифицированную помощь в трудоустройстве.


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