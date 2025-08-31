РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:02, 30 Август 2025 | GMT +5

    Число безработных в Германии превысило три миллиона человек

    Впервые с 2015 года уровень безработицы поднялся выше психологической отметки. Число безработных в ФРГ превысило три миллиона человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    биржа труда в Германии
    Фото: faz.net

    По данным Федерального агентства по труду (Bundesagentur für Arbeit, BA), опубликованным 29 августа, в Нюрнберге, показатель вырос на 46 тысяч и достиг 3,025 миллиона. Уровень безработицы увеличился на 0,1 процентного пункта — до 6,4%.

    — В августе произошло то, чего мы и ожидали: из-за летнего сезона безработица поднялась выше трех миллионов, — заявила руководитель ведомства Андреа Налес (Andrea Nahles).

    По ее словам, рынок труда по-прежнему испытывает последствия экономического спада последних лет.

    - Тем не менее, уже появляются первые признаки стабилизации, — подчеркнула Налес.

    С учетом сезонных колебаний число безработных в августе оказалось на девять тысяч ниже, чем в июле 2025 года. Аналитики, напротив, прогнозировали рост на 10 тысяч. В годовом выражении число людей без работы увеличилось на 153 тысячи.

    В мире Мировые новости Безработица Германия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
