Число авирейсов и поездов в курортные зоны увеличили в Казахстане

В преддверии туристического сезона Министерство транспорта РК продолжает работу по наращиванию количества авиарейсов и железнодорожных поездов в курортные зоны страны. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы министерства, к примеру, из Астаны и Алматы с частотой 36 рейсов в неделю выполняются рейсы до озер Балхаш и Алаколь. Из них 33 до Алаколя, 3 - до Балхаша.

Из Алматы:

в Урджар (субсидируемый, выполняется авиакомпанией «Южное небо», 7 рейсов в неделю), также с 1 июля авиакомпанией «Qazaq Air» будут запущены коммерческие рейсы с частотой четыре рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям);

(субсидируемый, выполняется авиакомпанией «Южное небо», 7 рейсов в неделю), также с 1 июля авиакомпанией «Qazaq Air» будут запущены коммерческие рейсы с частотой четыре рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям); в Ушарал (субсидируемый, выполняется авиакомпанией «Южное небо», 10 рейсов в неделю), также с 16 июня авиакомпанией «Qazaq Air» будут запущены коммерческие рейсы с частотой четыре рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям);

(субсидируемый, выполняется авиакомпанией «Южное небо», 10 рейсов в неделю), также с 16 июня авиакомпанией «Qazaq Air» будут запущены коммерческие рейсы с частотой четыре рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям); в Балхаш – коммерческие рейсы выполняются авиакомпанией «Южное небо», три рейса в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям).

Из Астаны:

в Урджар - с 1 июня авиакомпанией «Qazaq Air» будут запущены коммерческие рейсы с частотой четыре рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям);

- с 1 июня авиакомпанией «Qazaq Air» будут запущены коммерческие рейсы с частотой четыре рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям); в Ушарал - с 16 июня авиакомпанией «Qazaq Air» будут запущены коммерческие рейсы с частотой четыре рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям).

Кроме того, в направлении озера Алаколь дополнительно будут запущены три поезда Тальго, три поезда стандартного формирования и беспересадочные вагоны:

№254/253 «Астана – Достык» (тальго); №211/212 «Алматы – Достык» (тальго); №207/208 «Алматы – Достык» (тальго); №221/222 «Алматы – Достык» (стандартный); №457/458 «Семей – Достык» (стандартный); №459/460 «Оскемен – Достык» (стандартный); №21/6942/6941/22 «Алматы – Достык» (прицепной вагон); №21/6942/6941/22 «Кызылорда – Достык» (прицепной вагон).

На сегодня курсируют три поезда: №337/338 «Алматы – Достык», №6941/6942 «Актогай – Достык», №53/54 «Астана – Достык» и беспересадочные вагоны сообщением «Астана – Достык» (в составе поезда №121/122 «Астана – Семей», три купейных вагона).

В целом будут курсировать 12 поездов.

По востребованным направлениям рассматривается запуск коммерческих поездов по следующим направлениям:

№ 201/202 Астана – Алматы;

№203/204 Астана – Шымкент;

№257/258 Уральск – Астана.

По действующим направлениям ведется подготовка подвижного состава к работе в летний период, проводятся мероприятия по расконсервации систем вентиляции и кондиционирования воздуха, замена воздушных фильтров, промывка и дезинфекция системы водоснабжения, осмотр и проверка электрооборудования вагонов. Проводятся работы по покраске тамбуров, титанов, труб систем отопления и других частей и наружная обмывка кузовов вагонов.