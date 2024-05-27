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    17:43, 27 Май 2024 | GMT +6

    Число авирейсов и поездов в курортные зоны увеличили в Казахстане

    самолет
    Фото: Kazinform

    В преддверии туристического сезона Министерство транспорта РК продолжает работу по наращиванию количества авиарейсов и железнодорожных поездов в курортные зоны страны. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации пресс-службы министерства, к примеру, из Астаны и Алматы с частотой 36 рейсов в неделю выполняются рейсы до озер Балхаш и Алаколь. Из них 33  до Алаколя, 3 - до Балхаша.

    Из Алматы:

    • в Урджар (субсидируемый, выполняется авиакомпанией «Южное небо», 7 рейсов в неделю), также с 1 июля  авиакомпанией «Qazaq Air» будут запущены коммерческие рейсы с частотой четыре рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям);
    • в Ушарал (субсидируемый, выполняется авиакомпанией «Южное небо», 10 рейсов в неделю), также с 16 июня авиакомпанией «Qazaq Air» будут запущены коммерческие рейсы с частотой четыре рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям);
    • в Балхаш – коммерческие рейсы выполняются авиакомпанией «Южное небо», три рейса в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям).

    Из Астаны:

    • в Урджар - с 1 июня авиакомпанией «Qazaq Air» будут запущены коммерческие рейсы с частотой четыре рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям);
    • в Ушарал - с 16 июня  авиакомпанией «Qazaq Air» будут запущены коммерческие рейсы с частотой четыре рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям).

    Кроме того, в направлении озера Алаколь дополнительно будут запущены три поезда Тальго, три поезда стандартного формирования и беспересадочные вагоны:

    1. №254/253 «Астана – Достык» (тальго);
    2. №211/212 «Алматы – Достык» (тальго);
    3. №207/208 «Алматы – Достык» (тальго);
    4. №221/222 «Алматы – Достык» (стандартный);
    5. №457/458 «Семей – Достык» (стандартный);
    6. №459/460 «Оскемен – Достык» (стандартный);
    7. №21/6942/6941/22 «Алматы – Достык» (прицепной вагон);
    8. №21/6942/6941/22 «Кызылорда – Достык» (прицепной вагон).

    На сегодня курсируют три поезда: №337/338 «Алматы – Достык», №6941/6942 «Актогай – Достык», №53/54 «Астана – Достык» и беспересадочные вагоны сообщением «Астана – Достык» (в составе поезда №121/122 «Астана – Семей», три купейных вагона).

    В целом будут курсировать 12 поездов.

    По востребованным направлениям рассматривается запуск коммерческих поездов по следующим направлениям:

    • № 201/202 Астана – Алматы;
    • №203/204 Астана – Шымкент;
    • №257/258 Уральск – Астана.

    По действующим направлениям ведется подготовка подвижного состава к работе в летний период, проводятся мероприятия по расконсервации систем вентиляции и кондиционирования воздуха, замена воздушных фильтров, промывка и дезинфекция системы водоснабжения, осмотр и проверка электрооборудования вагонов. Проводятся работы по покраске тамбуров, титанов, труб систем отопления и других частей и наружная обмывка кузовов вагонов.

    Теги:
    Туризм Авиация Регионы Казахстана Регионы Транспорт Минтранспорта РК
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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