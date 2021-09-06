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Численность занятых казахстанцев в городах в плюсе, в сёлах — в минусе

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Сентября 2021, 12:45
Численность занятых казахстанцев в городах в плюсе, в сёлах — в минусе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рейтинге стран мира по уровню свободы труда Казахстан занял 5-е место из 182. Индекс страны составил 86,2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Открывают рейтинг стран с наилучшим уровнем свободы труда Сингапур, Бруней-Даруссалам и США. Последнюю строчку рейтинга заняла Северная Корея.

Среди стран СНГ Кыргызстан оказался на 13-м месте, Беларусь — на 23-м, Армения — на 25-м, Азербайджан — на 59-м, Узбекистан — на 83-м, Россия — на 114-м, Украина — на 146-м, Таджикистан — на 153-м, Молдова — на 171-м, Туркменистан — на 181-м.

Во втором квартале 2021 года в стране числилось 8,8 млн занятых — на 1,2% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего занятых насчитывалось в Алматы: 981,4 тыс. человек, плюс 2,3% за год. В тройку лидирующих регионов также попали Алматинская (973,8 тыс. человек, минус 0,1% за год) и Туркестанская (777 тыс. человек, минус 0,6%) области.

Меньше всего занятых числилось в Северо-Казахстанской области: 288,5 тыс. человек — на 0,7% меньше, чем годом ранее.

В текущем году численность занятых в городах выросла на 2,4% за год, до 5,3 млн человек, в сёлах — напротив, сократилась на 0,6%, до 3,5 млн человек.

В разрезе экономических видов деятельности большинство занятых в стране работают в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов: 1,5 млн человек — на 3,5% больше, чем годом ранее.

В ТОП-3 популярных отраслей также вошли сельское, лесное и рыбное хозяйство (1,2 млн человек, минус 1,2%) и образование (1,1 млн человек — почти на том же уровне, что и годом ранее). В тройке лидирующих сфер работает 42,5% всех занятых в стране.

Наименьшая численность занятых зафиксирована в отрасли искусства, развлечения и отдыха: 138,8 тыс. человек — на 1,1% меньше, чем годом ранее.

Наибольший рост численности занятых наблюдается в сфере операций с недвижимым имуществом: на 17,7% за год, до 169,8 тыс. человек; наибольшее снижение — в сфере услуг по проживанию и питанию: на 7,4%, до 185,5 тыс. человек.

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