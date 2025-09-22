РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:40, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Численность сотрудников органов опеки в Казахстане увеличили в 3,3 раза

    Сегодня в стране численность сотрудников органов опеки увеличена в 3,3 раза — с 303 до 1006 специалистов. Это позволит обеспечить более широкий охват семей, повысить доступность помощи и качество сопровождения детей, передает агентство Kazinform.

    дети
    Фото: freepik.com

    Как сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК, до конца года штат будет доведён до 1383 сотрудников.

    В декабре 2024 года был принят закон «О государственных наградах, образовании и защите прав ребёнка», которым впервые закреплён норматив — один специалист на каждые 5 тысяч детей.

    В регионах началось формирование новых структур, курирующих деятельность органов опеки. В Актюбинской области уже создано управление по защите прав детей, аналогичные подразделения в ближайшее время появятся в Астане и Костанае.

    - Новая штатная норма уникальна для Казахстана и соответствует международным стандартам. Она позволит оперативно решать проблемы на местах и помогать детям и их семьям, — отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

    Ранее Министерством просвещения совместно с Уполномоченным по правам ребёнка был проведён семинар-тренинг для сотрудников органов опеки. По его итогам специалистам переданы методические рекомендации, которые уже применяются в работе.

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Права человека
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают