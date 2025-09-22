Численность сотрудников органов опеки в Казахстане увеличили в 3,3 раза

Как сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК, до конца года штат будет доведён до 1383 сотрудников.

В декабре 2024 года был принят закон «О государственных наградах, образовании и защите прав ребёнка», которым впервые закреплён норматив — один специалист на каждые 5 тысяч детей.

В регионах началось формирование новых структур, курирующих деятельность органов опеки. В Актюбинской области уже создано управление по защите прав детей, аналогичные подразделения в ближайшее время появятся в Астане и Костанае.

- Новая штатная норма уникальна для Казахстана и соответствует международным стандартам. Она позволит оперативно решать проблемы на местах и помогать детям и их семьям, — отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Ранее Министерством просвещения совместно с Уполномоченным по правам ребёнка был проведён семинар-тренинг для сотрудников органов опеки. По его итогам специалистам переданы методические рекомендации, которые уже применяются в работе.