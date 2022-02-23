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Численность поголовья скота и птицы увеличилась в Казахстане

23 Февраля 2022 03:00
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Численность поголовья скота и птицы увеличилась в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стабильными темпами увеличивается численность поголовья скота и птицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

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По информации ведомства, за 2021 год объем валовой продукции животноводства увеличился на 3,6 % и составил 3104,5 млрд тенге. Благодаря принимаемым мерам стабильными темпами увеличивается численность поголовья скота и птицы.

Поголовье крупного рогатого скота по итогам 2021 года составило 8,2 млн голов, что на 4,3 % больше уровня 2020 года, поголовье овец и коз увеличилось на 4 % (20,9 млн голов), лошадей – на 10,5 % (3,5 млн голов), верблюдов – на 6,9 % (243,4 тыс. голов). Во всех категориях хозяйств численность птицы увеличилась на 10,6 % до 47 787,4 тыс. голов.

Соответственно увеличивается производство животноводческой продукции: мяса – на 5 % и молока – на 3,2 %.

В области обеспечения животных кормами на 2022 год заготовлено 24,2 млн тонн сена, 1,6 млн тонн сенажа, 2,0 млн тонн силоса, 4,8 млн тонн соломы и 5,2 млн тонн концентрированных кормов.

Это позволит обеспечить кормами на зимний период поголовья скота в сельхозформированиях и личных подсобных хозяйствах сельских жителей.

Кроме того, министерством совместно с акиматами областей проработаны системные меры кормобеспеченности сельхозживотных, которые нашли отражение в Дорожной карте по развитию отрасли кормопроизводства на 2022-2025 годы.

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#Минсельхоз   #Статистика   #Сельское хозяйство  
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