Численность низкооплачиваемого населения составила около миллиона человек - Алтай Кульгинов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов сообщил, что инфляция в стране ухудшила положение малообеспеченного населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня усовершенствована программа повышения доходов населения, разработан социальный кодекс. По ним ведется разъяснительная работа. Также были приняты концепции, направленные на образование, культуру, спорт, туризм, поддержку молодежи. Что касается повышения доходов населения и занятости, то последствия роста инфляции особенно сильно повлияли на снижение реальных доходов социально уязвимых классов.

Если в прошлом году количество получателей адресной социальной помощи составляло около 800 тысяч, то только за первый квартал текущего года их число составляет 446 тысяч. Основная часть - малообеспеченные семьи», - сказал Алтай Кульгинов на совещании Правительства под председательством Президента РК.

Напомним, в Астане проходит совещание по вопросам социально-экономического развития под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.