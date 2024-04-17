Численность населения Узбекистана приблизилась к 37 миллионам

Население Узбекистана ежедневно увеличивается на 1,8 тысячи человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Агентства статистики Узбекистана, по состоянию на 1 апреля 2024 года численность постоянного населения республики составила 36 963 262 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 2,1%.

— С начала 2024 года население страны увеличилось на 163,5 тысяч человек. При этом, среднемесячный прирост составляет 54,5 тысяч человек. Число постоянных жителей Узбекистана растет в среднем на 1,8 тысячи человек в день, — сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что согласно демографическим прогнозам, с учетом высоких показателей рождаемости, население Узбекистана к 2030 году превысит 41 млн человек.