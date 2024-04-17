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    19:00, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Численность населения Узбекистана приблизилась к 37 миллионам

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    Фото: Мадибек Джанибеков

    Население Узбекистана ежедневно увеличивается на 1,8 тысячи человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Агентства статистики Узбекистана, по состоянию на 1 апреля 2024 года численность постоянного населения республики составила 36 963 262 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 2,1%.

    — С начала 2024 года население страны увеличилось на 163,5 тысяч человек. При этом, среднемесячный прирост составляет 54,5 тысяч человек. Число постоянных жителей Узбекистана растет в среднем на 1,8 тысячи человек в день, — сообщает ведомство.

    Ранее сообщалось, что согласно демографическим прогнозам, с учетом высоких показателей рождаемости, население Узбекистана к 2030 году превысит 41 млн человек.

    Теги:
    Узбекистан СНГ Мировые новости Центральная Азия
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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