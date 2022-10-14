14 Октября 2022, 20:37

Население Узбекистана к 2030 году превысит 41 млн человек

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Согласно демографическим прогнозам, с учетом высоких показателей рождаемости, население Узбекистана к 2030 году превысит 41 млн человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Института прогнозирования и макроэкономических исследований РУ, на фоне глобальной проблемы старения населения во многих странах, демографическая ситуация в Узбекистане переживает процесс омоложения.

К началу 2022 года численность населения Республики Узбекистан составила 35,3 млн человек, что по сравнению с прошлым годом больше на 712 тыс. человек (2,1 %). Такой прирост населения в основном связан с относительно низким уровнем смертности и высокими показателями рождаемости. Так, в 2021 году родилось 905 тыс. детей.

Высокие показатели рождаемости наблюдаются в течение последних пяти лет. Суммарный коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину) увеличился с 2,46 ребенка в 2016 году до 3,17 ребенка в 2021 году. Резкий рост рождаемости в основном наблюдается у женщин в возрасте от 25 до 39 лет.

«Согласно демографическим прогнозам, до 2030 года число рождений сохранится на таком же уровне (в среднем 900-950 тыс.), а численность населения превысит 41 млн человек. Ожидается, что к 2030 году в результате изменения возрастной структуры населения численность молодежи до 18 лет и взрослых трудоспособного возраста увеличится до 2,4 млн и 1,4 млн человек соответственно», - отмечают эксперты.

Фото: foturist-ru.livejournal.com