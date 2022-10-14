Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости
Население Узбекистана к 2030 году превысит 41 млн человек
14 Октября 2022, 20:37

Население Узбекистана к 2030 году превысит 41 млн человек

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Согласно демографическим прогнозам, с учетом высоких показателей рождаемости, население Узбекистана к 2030 году превысит 41 млн человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Института прогнозирования и макроэкономических исследований РУ, на фоне глобальной проблемы старения населения во многих странах, демографическая ситуация в Узбекистане переживает процесс омоложения.

К началу 2022 года численность населения Республики Узбекистан составила 35,3 млн человек, что по сравнению с прошлым годом больше на 712 тыс. человек (2,1 %). Такой прирост населения в основном связан с относительно низким уровнем смертности и высокими показателями рождаемости. Так, в 2021 году родилось 905 тыс. детей.

Высокие показатели рождаемости наблюдаются в течение последних пяти лет. Суммарный коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину) увеличился с 2,46 ребенка в 2016 году до 3,17 ребенка в 2021 году. Резкий рост рождаемости в основном наблюдается у женщин в возрасте от 25 до 39 лет.

«Согласно демографическим прогнозам, до 2030 года число рождений сохранится на таком же уровне (в среднем 900-950 тыс.), а численность населения превысит 41 млн человек. Ожидается, что к 2030 году в результате изменения возрастной структуры населения численность молодежи до 18 лет и взрослых трудоспособного возраста увеличится до 2,4 млн и 1,4 млн человек соответственно», - отмечают эксперты.


Фото: foturist-ru.livejournal.com


Новости по теме
Арабские издатели предлагают объединить в базе данных веб-сайты, нарушающие авторские права
Sharjah International Book Fair: Фрида Кало заговорила на арабском языке
Древний каменный туннель обнаружили в Египте
Читайте также
Королевская почта в последний раз выпустила рождественские марки с профилем Елизаветы
Потенциально опасный для Земли астероид обнаружили астрономы
Арабские издатели предлагают объединить в базе данных веб-сайты, нарушающие авторские права
Sharjah International Book Fair: Фрида Кало заговорила на арабском языке
Древний каменный туннель обнаружили в Египте
Землетрясение произошло на границе Казахстана и Узбекистана
Стоимость услуг спутниковой навигации в Китае достигла почти $65 млрд в 2021 году
Жертвами шторма «Налджи» в Филиппинах стали 152 человека
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив