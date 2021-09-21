Численность населения Туркестана достигнет 500 тысяч человек к 2050 году

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На территории административно-делового центра города Туркестана за счет частных крупных предпринимателей возводятся десятки новых объектов. Идет строительство нескольких жилых комплексов и коттеджного городка, современной гостиницы. Также будут построены новые здания и офисы, торгово-развлекательный центр. Новостройки в административно-деловом центре площадью около 1 500 га возводятся в современном стиле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат

Здесь разместятся здания Туркестанской областной коллегии адвокатов и областной нотариальной палаты. Кроме того, в числе инвестиционных проектов-строительство нескольких бизнес-центров, «шахматного центра», сети ресторанов, медицинского центра, стоматологического центра, коммерческих зданий и теплиц (питомников) по выращиванию саженцев деревьев.

В ходе посещения аким области Умирзак Шукеев ознакомился с ходом работ по благоустройству и озеленению прилегающей территории.

Учитывая климат города, сформирована непрерывная система озеленения и зеленый пояс, обеспечивающий связь реки Сырдарья с природным растительным миром. Общая площадь озеленения составляет 13 тысяч га. Ожидается, что зеленая долина станет естественным дыханием Туркестана, в результате чего воздух очистится и город будет защищен от пыли и ветров.

В Туркестане насчитывается 11 парков на 400 га, 5 зеленых зон, 25 аллей и цветников. Каждый парк уникален и построен в неповторимом стиле.

Так, в «Парке Первого Президента» общей площадью 38 гектаров появился искусственный остров. Для этого сооружают скважину и резервуар для воды. Высажено около 10 тысяч деревьев, проложены дорожки. Площадь «Линейного парка» по улице Саттарханова также составляет более 20 гектаров. В парке высажено около 5 тысяч деревьев, около 25 тысяч зеленых кустарников, установлен искусственный пруд.

Формирование инфраструктуры международного уровня в Туркестане находится под строгим контролем акима области Умирзака Шукеева. Территория города Туркестана увеличена с 19 627 га до 22 370 га.

Генеральным планом намечены этапы развития города. Первый планируется начать в 2020 году и завершить в 2025 году. Второй этап завершится в 2035 году, третий - в 2050 году. К 2025 году численность населения города достигнет 250 тысяч человек, к 2035 году - 350 тысяч человек. В 2050 году будет 500 тысяч.

Туркестан с населением около 200 тысяч человек имеет большие возможности для дальнейшего развития. На территории города определены и утверждены зоны размещения объектов, обеспечивающих производственную, коммунальную и инфраструктурную деятельность. Это повысит привлекательность Туркестана для инвесторов.

Туризм и промышленность – два основных направления развития Туркестана. Город имеет возможность принять более миллиона туристов в год. В перспективе этот показатель планируется довести до пяти миллионов. В городе функционируют 11 сакральных объектов и музеев, 6 духовно-культурных объектов, 4 туроператора.







