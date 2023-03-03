Численность населения планеты к 2100 году посчитали в ООН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2021 году, по данным ООН, в мире родились 134 млн человек — на 0,9% меньше, чем годом ранее. Показатель сокращался пять лет подряд с 2017 года. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

К примеру, в 50-х годах прошлого столетия показатели были заметно ниже и из года в год постепенно росли до 90-х. На графике можно пронаблюдать динамику: от 92,1 млн в 1950-м до рекордного значения в 142,5 млн человек в 1990 году. Далее показатели если и увеличивались, то не столь существенно (пик в 2012 году: 144,2 тысячи человек), а рост чередовался со спадами.

По прогнозам специалистов, в ближайшие годы численность рождённых в мире будет увеличиваться и достигнет 138,5 млн человек к 2040 году. Далее показатель будет снижаться и составит 111,5 млн рождений в 2100 году.

Более подробно картина ближайших лет будет выглядеть так: в 2030 году родятся 136 млн человек, в 2040-м — 138,5 млн человек, в 2050-м — 135,7 млн человек, в 2060-м — 130,6 млн человек, в 2070-м — 127,7 млн человек, в 2080-м — 122,7 млн человек, в 2090-м — 116,7 млн человек, в 2100 году — 111,5 млн человек.

Коэффициент рождаемости в 2021 году составил 16,9 рождения на 1 тысячу человек. Показатель сокращается уже давно: так, в 1950 году коэффициент составлял 36,8, в 1960-м — 33,9, в 1970-м — 33,6, в 1980-м — 28,5, в 1990-м — 26,8, в 2000-м — 21,8, в 2010-м — 20,3, в 2020 году — лишь 17,2.

По прогнозным данным, в 2022 году коэффициент рождаемости составляет 16,8, в 2030-м он снизится до 15,9, в 2050-м — до 14, в 2070-м — до 12,4, в 2090-м — до 11,2, а в 2100 году составит 10,8.

Пока уровень рождаемости очень высок в странах Африки: 32,5 рождения на тысячу человек населения. Африка — единственный макрорегион с уровнем рождаемости выше мирового значения. В прочих регионах уровень рождаемости по состоянию на 2021 год выглядит так: в странах Океании — 15,6, в Латинской Америке и Карибском бассейне — 14,8, в Азии — 14,3, в Северной Америке — 10,9, в Европе — всего 9,2.

В странах Центральной Азии общий коэффициент составил 23,3 рождения на тысячу человек. Самый высокий уровень был отмечен в Таджикистане (26,7), самый низкий — в Казахстане (21,5 рождения). В Кыргызстане коэффициент составил 24,1, в Узбекистане — 23,6, в Туркменистане — 21,6. В остальных странах СНГ ситуация такова: в Азербайджане — 12,3, в Армении — 12, в России — 9,6, в Беларуси — 9,3, в Украине — 7,7.