Чипировать всех кошек обязывает новый закон в Англии

Начиная с 10 мая, новый закон требует, чтобы все кошки в Англии в возрасте от 20 недель и старше были чипированы и зарегистрированы в базе данных. Этот закон распространяется на домашних кошек и направлен на улучшение их жизни, сокращение числа брошенных домашних животных и содействие поиску, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) сообщает, что каждая десятая кошка, поступающая в их центры, была оставлена без присмотра. Владельцам домашних животных, которые не соблюдают закон, грозит штраф в размере 500 фунтов стерлингов.

Согласно исследованию благотворительной организации Cats Protection, около восьми миллионов кошек в стране (73%) имеют микрочипы, в то время как три миллиона (27%) нет.

Микрочипирование — это простая процедура, при которой под кожу животного вводится небольшой чип, предоставляющий уникальный код, который можно сопоставить с контактными данными владельца, хранящимися в базе данных. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии эта практика пока не является обязательной.

— Мысль о том, что домашнее животное может пропасть, и его никогда не смогут найти, является кошмаром для владельца животного. Микрочипирование — это быстрый, простой и лучший способ гарантировать, что ваш питомец сможет воссоединиться с вами, если он пропадет или получит травму, — подчеркнул представитель RSPCA, ветеринар Рори Коулэм.

В RSPCA подчеркивают, что в прошлом году было зарегистрировано более 7 500 брошенных кошек, а в этом году — более 1 500 случаев. Микрочипирование может быть сделано ветеринаром или местным центром спасения и переобучения. Обычно это стоит от 20 до 30 фунтов стерлингов. Владелец также несет ответственность за обновление базы данных в случае переезда или изменения своих контактных данных.

Исследования компании Cats Protection показывают, что некоторые владельцы не проводят микрочипирование своих питомцев, поскольку считают это ненужным, особенно если их кошки не уходят далеко от дома. Однако Мэдисон Роджерс из благотворительной организации отметила, что в прошлом году в Англии пропало и не вернулось 115 000 домашних кошек, что подчеркивает важность микрочипирования.

Напомним, правила учета домашних животных в Казахстане вступили в силу с 1 сентября 2023 года. согласно законодательству, владелец или ответственное лицо животного самостоятельно определяет изделие (средство) учета, при этом к изделиям (средствам) учета домашних животных относятся болюсы, чипы и другие изделия (средства).

За нарушение норм учета статьей 407-2 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрен соответствующий штраф.