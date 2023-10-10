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    08:22, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Чиновников в Астане осудили за взятки от стройкомпании

    стадион Мунайтпасова
    Фото: пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК

    В Астане руководители госорганов осуждены за коррупцию - получение взяток от представителей строительной организации, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

    Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Астаны осуждены за получение взятки (ст. 366 УК РК):
    - начальник управления ДЧС Астаны Бейсенканов Б. к 5 годам лишения свободы;
    - руководитель управления строительства Жангасканов А. к 4,5 годам лишения свободы;
    - заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита (ДВГА) Айтжанова Г. к штрафу в сумме 60 млн тенге;
    - главный специалист ДВГА Абишева А. к штрафу в сумме 90 млн тенге.

    Также за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 361 УК РК) осужден заместитель руководителя управления строительства Астаны Мурзахметов Ж. к 4 годам ограничения свободы.

    Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

    Начальник управления ДЧС подозревался в получении взятки от представителей строительной организации в сумме 5 млн тенге за согласование документации о признании аварийным центрального стадиона имени Қажымұқан Мұңайтпасұлы.

    Заместитель руководителя и главный специалист ДВГА обвинялись в получении взятки от представителей частной компании в сумме 2 млн тенге за положительное заключение по аудиторской проверке.

    Руководителю управления строительства города Астаны и его заместителю инкриминировано злоупотребление должностными полномочиями. Они склонили строительную компанию к приобретению материальных ценностей на сумму более 21 млн тенге.

    Руководитель управления строительства также обвинялся в получении взятки в сумме 400 тысяч тенге от руководства ТОО за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам госзакупок.

    Этим же приговором представители частной строительной компании осуждены к штрафам в общей сумме около 500 млн тенге за дачу взяток всем вышеуказанным должностным лицам.

    В соответствии со ст.41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки, мера наказания заменяется на лишение свободы.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Гражданам, столкнувшимся с коррупцией, необходимо сообщить и присласть фото/видео в бот @antikorkz_bot или по номеру 1424.

    Теги:
    ДЧС Борьба с коррупцией Закон и право Астана Строительство
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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