Чиновников в Астане осудили за взятки от стройкомпании

В Астане руководители госорганов осуждены за коррупцию - получение взяток от представителей строительной организации, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Астаны осуждены за получение взятки (ст. 366 УК РК):

- начальник управления ДЧС Астаны Бейсенканов Б. к 5 годам лишения свободы;

- руководитель управления строительства Жангасканов А. к 4,5 годам лишения свободы;

- заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита (ДВГА) Айтжанова Г. к штрафу в сумме 60 млн тенге;

- главный специалист ДВГА Абишева А. к штрафу в сумме 90 млн тенге.



Также за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 361 УК РК) осужден заместитель руководителя управления строительства Астаны Мурзахметов Ж. к 4 годам ограничения свободы.



Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.



Начальник управления ДЧС подозревался в получении взятки от представителей строительной организации в сумме 5 млн тенге за согласование документации о признании аварийным центрального стадиона имени Қажымұқан Мұңайтпасұлы.



Заместитель руководителя и главный специалист ДВГА обвинялись в получении взятки от представителей частной компании в сумме 2 млн тенге за положительное заключение по аудиторской проверке.



Руководителю управления строительства города Астаны и его заместителю инкриминировано злоупотребление должностными полномочиями. Они склонили строительную компанию к приобретению материальных ценностей на сумму более 21 млн тенге.



Руководитель управления строительства также обвинялся в получении взятки в сумме 400 тысяч тенге от руководства ТОО за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам госзакупок.



Этим же приговором представители частной строительной компании осуждены к штрафам в общей сумме около 500 млн тенге за дачу взяток всем вышеуказанным должностным лицам.



В соответствии со ст.41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки, мера наказания заменяется на лишение свободы.



Приговор суда не вступил в законную силу.



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