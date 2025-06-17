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    15:00, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Чиновники пользовались служебными авто в личных целях в Костанайской области

    Порядка 40 фактов нецелевого использования служебных автомобилей зафиксировано в подведомственных организациях управления ветеринарии Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Чиновники пользовались служебными авто в личных целях в Костанайской области
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Нарушения были выявлены в ходе мониторинга, проведенного департаментом Агентства по делам государственной службы по Костанайской области.

    Согласно результатам проверки, транспортные средства систематически использовались в личных целях — в вечернее время, а также в выходные и праздничные дни. Такие случаи отмечены в нескольких районах области.

    В связи с выявленными фактами к дисциплинарной ответственности привлечены руководители ветеринарных станций Карабалыкского и Костанайского районов. Подобные меры применены и к водителям станций в Алтынсаринском и Мендыкаринском районах.

    Остальным руководителям организаций даны официальные рекомендации о недопустимости использования государственного имущества не по назначению. Как подчеркнули в Агентстве, такие действия являются прямым нарушением закона и принципов служебной этики.

    Ранее департамент Агентства по делам госслужбы выявил грубые нарушения в работе управления образования Костанайской области.

    Теги:
    Регионы Казахстана Костанайская область Авто Госслужба АДГС
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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