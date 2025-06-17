Чиновники пользовались служебными авто в личных целях в Костанайской области

Нарушения были выявлены в ходе мониторинга, проведенного департаментом Агентства по делам государственной службы по Костанайской области.

Согласно результатам проверки, транспортные средства систематически использовались в личных целях — в вечернее время, а также в выходные и праздничные дни. Такие случаи отмечены в нескольких районах области.

В связи с выявленными фактами к дисциплинарной ответственности привлечены руководители ветеринарных станций Карабалыкского и Костанайского районов. Подобные меры применены и к водителям станций в Алтынсаринском и Мендыкаринском районах.

Остальным руководителям организаций даны официальные рекомендации о недопустимости использования государственного имущества не по назначению. Как подчеркнули в Агентстве, такие действия являются прямым нарушением закона и принципов служебной этики.

Ранее департамент Агентства по делам госслужбы выявил грубые нарушения в работе управления образования Костанайской области.