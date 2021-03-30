Чиновники должны работать в условиях доверия и соразмерной ответственности – Олжас Худайбергенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чиновники должны работать в условиях доверия и соразмерной ответственности. Такое мнение высказал известный экономист Олжас Худайбергенов в прямом эфире на площадке Антикоррупционной службы в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если взять простую госкомпанию, то, чтобы представить, под каким прессингом эта компания находится, я перечислю: она проверяется, во-первых, службой внутреннего аудита; есть финконтроль со стороны курирующего министерства; есть Комитет внутреннего госаудита; есть Счетный комитет; могут прийти из прокуратуры; могут прийти из Антикора. То есть, проверяют абсолютно все. Соответственно, в этих условиях «шестерного» контроля за расходованием средств, коррупция должна была просто исчезнуть. Но, она же не исчезает? Поэтому возникает вопрос о том, что такой многоуровневый контроль не помогает. Если взять опыт развитых стран, то ведь там нет такого контроля. Более того, у нас законодательство о государственных закупках превратилось в законодательство о борьбе с коррупцией», – сказал О. Худайбергенов.

По его мнению, антикоррупционные нормы в законодательстве о госзакупках должны находиться на заднем плане, и это законодательство не должно предполагать такого недоверия к чиновникам. Чиновники должны работать в условиях доверия и соразмерной ответственности. В настоящее время при расходовании государственных средств существует большое количество коллегиальных механизмов, в каждом из которых участвует, по меньшей мере, 15-20 человек, а если проследить всю цепочку – до 100 человек. Такие механизмы вырабатываются в расчете на размывание ответственности. И это приводит к снижению оперативности в работе компании, снижению общей эффективности ее работы.

Как отметил О. Худайбергенов, в развитых странах, в отличие от Казахстана, государство доверяет чиновникам, расширяет для них рамки самостоятельного принятия решений. В частности, там практикуются, так называемые, закупки из одного источника. В Казахстане же такие закупки превратились в большую проблему, и считаются явным признаком коррупции. При этом, подозрения, в основном, возникают при недостаточно правильном оформлении закупки, независимо от результатов, даже если задача решена. В то же время, большая часть процедур, которые нужно выполнять при госзакупках, являются ненужными. В Казахстане пределом, ниже которого можно проводить закупки из одного источника, являются 1,5 миллиона тенге, а в развитых странах – порядка 20 миллионов долларов. В этих странах коллегиальные решения, при закупках на более значительные суммы, предусмотрены не из недоверия к исполнителю, а с точки зрения компетентности.

Экономист считает, что государство должно доверять чиновникам, расширять их полномочия и привлекать их к ответственности лишь в случае неудовлетворительного результата. Следует, по примеру таких стран, как Сингапур, ввести «правило одной подписи». Это приведет к тому, что чиновники, не желающие персонально нести полную ответственность, будут вынуждены уйти со своих должностей. Оставшиеся будут прилагать все усилия для достижения наилучшего результата, чтобы в отношении них не возникало подозрений в коррупции.