Чиновника из Костаная наказали за плохую работу

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Костанайского района выявлены незаконные действия руководителя отдела строительства акимата Костанайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Чиновник в угоду подрядной организации, ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по договору строительного подряда.

«Подрядной организацией строительство канализации в микрорайонах Байтерек и Астана не проводятся с 2022 года, то есть на протяжении полутора лет. Однако руководителем отдела при предъявлении исковых требований в суд о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок в последующем оставлены без рассмотрения, по инициативе заявителя, ввиду продления договорных отношений. Основанием для продления договорных отношений явилось изменение финансирования по годам, несмотря на наличие бюджетных средств в достаточном количестве для завершения строительных работ»,- сообщили в прокуратуре.

Таким образом, по данным прокуратуры, заключение допсоглашения повлекло необоснованное продление сроков выполнения работ и нарушение материальных интересов государства. В результате чего, товарищество не понесло ответственности в виде расторжения договора о госзакупках, признания недобросовестным участником государственных закупок.

«Помимо этого, у подрядных организаций образовалась неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств в размере 33,2 млн тенге, меры, по взысканию которых приняты после вмешательства надзорного органа. В результате, руководитель отдела строительства акимата Костанайского района, не задумываясь о последствиях своих действий, нарушил принципы, на которых осуществляются государственные закупки, а именно: оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, а также ответственности участников государственных закупок»,- пояснили в прокуратуре.

Таким образом, принятыми мерами прокурорского надзора, руководитель отдела строительства акимата Костанайского района предупрежден о неполном служебном соответствии.