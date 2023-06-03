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    20:59, 02 Июнь 2023 | GMT +6

    Чиновника из Костаная наказали за плохую работу

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Костанайского района выявлены незаконные действия руководителя отдела строительства акимата Костанайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

    Чиновник в угоду подрядной организации, ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по договору строительного подряда.

    «Подрядной организацией строительство канализации в микрорайонах Байтерек и Астана не проводятся с 2022 года, то есть на протяжении полутора лет. Однако руководителем отдела при предъявлении исковых требований в суд о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок в последующем оставлены без рассмотрения, по инициативе заявителя, ввиду продления договорных отношений. Основанием для продления договорных отношений явилось изменение финансирования по годам, несмотря на наличие бюджетных средств в достаточном количестве для завершения строительных работ»,- сообщили в прокуратуре.

    Таким образом, по данным прокуратуры, заключение допсоглашения повлекло необоснованное продление сроков выполнения работ и нарушение материальных интересов государства. В результате чего, товарищество не понесло ответственности в виде расторжения договора о госзакупках, признания недобросовестным участником государственных закупок.

    «Помимо этого, у подрядных организаций образовалась неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств в размере 33,2 млн тенге, меры, по взысканию которых приняты после вмешательства надзорного органа. В результате, руководитель отдела строительства акимата Костанайского района, не задумываясь о последствиях своих действий, нарушил принципы, на которых осуществляются государственные закупки, а именно: оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, а также ответственности участников государственных закупок»,- пояснили в прокуратуре.

    Таким образом, принятыми мерами прокурорского надзора, руководитель отдела строительства акимата Костанайского района предупрежден о неполном служебном соответствии.


    Теги:
    Акимат Костанай Костанайская область
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