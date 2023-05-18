China Nonferrous Metal Mining и KAZ Minerals намерены построить медеплавильный завод в РК

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял генерального директора компании China Nonferrous Metal Mining Чжан Цзиньцзюня. В ходе беседы были рассмотрены вопросы реализации проектов в сферах горной металлургии и глубокой переработки сырья, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о планах китайской компании совместно KAZ Minerals осуществить проект по строительству медеплавильного завода в Казахстане.

Президент отметил, что реализация таких крупных проектов – это результат успешного партнерства между нашими странами.