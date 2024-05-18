Chevron намерен продать нефтегазовые активы в Северном море

Американская компания Chevron собирается начать продажу оставшихся британских нефтегазовых активов в Северном море, которыми владела более чем 55 лет, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на CNBC.

Активы Chevron включают 19,4% акций нефтяного месторождения «Clair», находящегося под управлением British Petroleum на западе Шетландских островов. Месторождение является крупнейшим в британском Северном море с добычей 120 тыс. баррелей нефти в день.

Chevron также стремится продать свои доли в нефтяном терминале «Sullom Voe» и в трубопроводных системах «SIRGE».

Причиной является упадок британского бассейна, который стал пионером глубоководной добычи в 1970-х годах и сосредоточение компании на новых активах по всему миру.

Так, добыча нефти и газа в Великобритании упала с пикового уровня примерно в 4,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в день в конце 1990-х годов до примерно 1,2 млн баррелей в сутки в 2023 году.

Также запланированная продажа происходит на фоне подготовки Chevron к приобретению конкурента Hess за 53 млрд долларов. В этой связи, энергетическая компания США намерена продать свои активы по всему миру на сумму от 10 до 15 млрд долларов.

По сообщению Chevron, это решение связано с пересмотром глобального портфеля энергетического гиганта, поскольку генеральный директор Майк Вирт стремится сосредоточиться на наиболее прибыльных активах компании.

В 2019 году Chevron продал многие из своих активов в Северном море компании Ithaca Energy. Другие крупные нефтяные компании, включая Exxon Mobil и Shell, продают свои активы в бассейне с 2010-х годов.