7 Мая 2022 18:07

Четырнадцать семей получили ключи от новых квартир в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Долгожданное жилье получили четырнадцать семей из числа очередников в Нуринском районе Карагандинской области. Дома в новом микрорайоне посёлка Нура построены по государственной программе «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Канагат Смагулова стояла в очереди на получение квартиры на протяжении 10 лет. После смерти мужа женщина в одиночку подняла троих детей. Все эти годы она снимала жилье.

«За эти годы старшие дети уже успели вырасти. Но я не теряла надежду на помощь государства. Ведь на зарплату продавца купить квартиру мне не по силам. В этом году наконец-то сбылась моя мечта. Мне выделили трехкомнатную квартиру. Ремонт хороший, комнаты светлые, мне все нравится», - сказала Канагат Смагулова.

Жанагуль Мальгаждарова в одиночку воспитывает пятерых детей. Старшему ребенку женщины 14 лет, а самому младшему 2,5 года. По словам женщины, в очереди на жилье она стояла девять лет. Семья получила трехкомнатную квартиру.

Ключи новоселам вручил аким Нуринского района Аян Шалмаганбетов. Он пожелал им счастья и благополучия в новых домах.

«Новые дома построены по государственной программе «Нұрлы жер». С подрядчиком был заключен договор на строительство 20 домов. Из них 17 уже сданы, мы их распределили среди очередников по мере устранения недоделок и дефектов. Подрядчик обязался ещё три дома сдать до конца мая», - отметил руководитель отдела ЖКХ Нуринского района Нуржан Оралбаев.

На сегодня в Нуринском районе в очереди на получение жилья стоят 442 человека.