11 Июня 2022 01:40

Четырнадцать объектов здравоохранения построят в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области построят центр психического здоровья. Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдуалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В комплексный план социально-экономического развития Атырауской области на 2021-2025 годы внесено строительство 14 медицинских учреждений. В настоящее время четыре из них – на стадии реализации. В городе Атырау, в микрорайонах Оркен и Нурсая, помимо имеющихся городских поликлиник №4 и №5, планируется строительство двух дополнительных поликлиник на 250 мест. Проектно-сметная документация уже разработана. В планах – строительство центра психического здоровья на 250 пациентов. Строительные работы начнутся в четвертом квартале текущего года», – проинформировал Асхан Байдуалиев.

По словам руководителя управления, в проект строительства станции скорой помощи в г. Атырау с тремя подстанциями внесена корректировка. В настоящее время проект проходит экспертизу в департаменте внутреннего аудита. Строительство начнется в третьем квартале 2022 года. Также он сообщил, что запланировано строительство радиологического корпуса при онкологическом диспансере. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации.

На сегодняшний день в 35 организациях системы здравоохранения области оказывают услуги населению 6 747 медицинских работников.