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Четырнадцать человек эвакуировали при пожаре в Атырау
15 Августа 2022 17:29

Четырнадцать человек эвакуировали при пожаре в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – При пожаре в многоэтажном доме в Атырау было эвакуировано 14 человек, в том числе восемь детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«15 августа во второй половине для поступило сообщение, что по улице Сатпаева в одном из многоэтажных домов горит квартира. На месте выяснилось, что пожар произошел в квартире на пятом этаже. Горели домашние вещи, мебель и бытовая техника. Сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области из квартир подъезда по лестничному маршу эвакуированы 14 человек, в том числе восемь детей. Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

В тушении пожара были задействованы шесть сотрудников и две единицы техники ДЧС Атырауской области.


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