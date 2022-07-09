9 Июля 2022 10:03

Четыреста шестнадцать заболевших КВИ за сутки выявили в Казахстане ⠀

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них: в городе Нур-Султане – 105,

в городе Алматы – 119,

в городе Шымкенте – 29,

в Акмолинской области – 6,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 42,

в Атырауской области – 12,

в ВКО – 5,

в Жамбылской области – 29,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 39,

в Костанайской области – 3,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 5,

в СКО – 7,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 млн 308 тыс. 957 случаев.

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