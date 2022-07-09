9 Июля 2022 10:03
Четыреста шестнадцать заболевших КВИ за сутки выявили в Казахстане ⠀
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Из них: в городе Нур-Султане – 105,
в городе Алматы – 119,
в городе Шымкенте – 29,
в Акмолинской области – 6,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 42,
в Атырауской области – 12,
в ВКО – 5,
в Жамбылской области – 29,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 39,
в Костанайской области – 3,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области – 3,
в Павлодарской области – 5,
в СКО – 7,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 млн 308 тыс. 957 случаев.
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