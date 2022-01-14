Четырехлетняя девочка погибла в ходе беспорядков - аким Алматы навестил семью

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев навестил многодетную семью, в которой погибла четырехлетняя Айкоркем Мелдехан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города выразил соболезнование отцу девочки Айдосу Мелдиханулы и матери Динаре Абдимовой в связи с невосполнимой утратой.

По трагическому стечению обстоятельств в ходе беспорядков четырехлетняя Айкоркем погибла, а ее 15-летняя сестра Жанель с ранением находится в реанимации.

«Бакытжан Сагинтаев пожелал выздоровления Жанель, стойкости и терпения родителям. Семье оказана материальная помощь. Кроме того, им будет предоставлена трехкомнатная квартира», - сообщили в пресс-службе акимата.

Ранее в ряд СМИ сообщалось о том, что неизвестные в Алматы 7 января открыли огонь по автомобилю, в результате чего погибла четырехлетняя девочка.